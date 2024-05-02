ХАМАС заявляет, что повстанцы активно работают и ничего им не помешает в борьбе за свободу

В среду в интервью ливанскому каналу "Аль-Манар" высокопоставленный представитель ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в случае начала агрессивной наземной операции в Рафахе переговоры будут прекращены, поскольку ХАМАС не вступает в дискуссии под огнем, сообщают израильские СМИ.

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Хамдан также прокомментировал конфликт в Газе, заявив, что возможности ХАМАС остаются сильными и группировка все еще находится в хорошем состоянии, в то время как элитные сионистские бригады пали в секторе Газа. Хамдан подтвердил, что с двумя лидерами ХАМАС, Мухаммадом Дейфом и Яхьей Синваром, поддерживается постоянный контакт, а на местах ведется тщательный мониторинг.

Хамдан заявил, что одним из наиболее значимых результатов этой битвы является рост силы и мощи оси сопротивления. Он продолжил, сказав, что иранский ответ сионистскому образованию установил новое положение. Он подчеркнул, что американское правительство управляет морским портом в Газе, и отметил, что каждый вооруженный солдат на территории Газы является врагом палестинского народа.

С другой стороны, Хамдан сказал: "Мы приветствовали посредничество Китая и равнодушны к какой-либо принудительной роли. Враг пытается шантажировать всех в битве за Рафах".