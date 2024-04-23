Один из задержанных является агентом Министерства государственной безопасности Китая.

Трое лица из Германии были задержаны по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами с целью передачи технологий, которые могут быть использованы в военных целях, сообщили в понедельник немецкие власти.

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Задержания произошли через неделю после визита канцлера Олафа Шольца в Китай, в ходе которого он призвал Пекин пересмотреть свою поддержку российской экономики.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что правительство внимательно следит за тем, что она назвала серьезной угрозой, которую представляет собой китайский шпионаж в сфере бизнеса, промышленности и науки. В этом контексте она подчеркнула, что передача немецких инновационных технологий для военного применения является "особенно важным" вопросом.

Министр юстиции Марко Бушманн в своем заявлении отметил, что в момент ареста обвиняемые вели дальнейшие переговоры по поводу исследовательских проектов, которые могли бы внести значительный вклад в расширение возможностей Китая по ведению войны на море.

Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР в Берлине пока не ответили на просьбы.

Прокуратура назвала подозреваемыми Хервига Ф. и Ину Ф., супружескую пару, управляющую компанией в Дюссельдорфе, и Томаса Р., которого прокуратура назвала агентом неустановленного сотрудника Министерства государственной безопасности Китая (МГБ).

Супруги через свою компанию заключили соглашение о сотрудничестве с одним из немецких университетов, в рамках которого они проводили для сотрудника МГБ исследование компонентов машин, которые могут использоваться в судовых двигателях, например, на военных кораблях, говорится в заявлении прокуратуры.

Подозреваемые также закупили в Германии специализированный лазер от MSS, и экспортировали его в Китай без необходимого разрешения. Прокуроры не предоставили подробностей о потенциальном применении лазера.

Аресты были произведены на основании информации, собранной внутренней разведкой Германии, как заявили в прокуратуре.