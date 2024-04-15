Воскресенье было объявлено о перехвате нескольких баллистических ракет, запущенных Ираном, американскими кораблями USS Carney (DDG-64) и USS Arleigh Burke (DDG-51) в Средиземном море.

В воскресенье высокопоставленный военный чиновник сообщил, что корабли USS Carney (DDG-64) и USS Arleigh Burke (DDG-51) перехватили от четырех до шести баллистических ракет, запущенных Ираном.

Оба корабля в это время находились в Средиземном море. Корабль USS Carney, 10 апреля, встал в док в Палермо (Сицилия, Италия), а корабль USS Arleigh Burke передислоцирован в Роту (Испания).

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По словам военных, в ответных действиях США также задействованы самолеты наземного и морского базирования. Как стало известно USNI News, эти самолеты не принадлежат авианосцу USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Этот авианосец в настоящее время находится в Красном море, участвуя в операции Prosperity Guardian, направленной на защиту кораблей и коммерческих судов от сил хуситов.

В прессу Центральное и Европейское командования США сообщили об успешном перехвате 80 ударных беспилотников одностороннего действия в дополнение к баллистическим ракетам. Эти беспилотники были запущены из Ирана и Йемена.

В заявлении ЦЕНТКОМ говорится: "13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования США при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно перехватили и уничтожили более 80 беспилотников одностороннего нападения и по меньшей мере шесть баллистических ракет, предназначенных для нанесения удара по Израилю из Ирана и Йемена".

Американские силы также нейтрализовали баллистическую ракету и семь беспилотников в Йемене, которые не были запущены.

Представитель администрации сообщил в ходе телефонного разговора, что Иран запустил более 300 БПЛА, включая не менее 100 баллистических ракет, крылатые ракеты наземного базирования и беспилотные летательные аппараты. Эта атака была совершена в ответ на израильский удар по иранскому посольству в Сирии.

Корабли USS Carney и USS Arleigh Burke оснащены системой противоракетной обороны и несут на борту перехватчики баллистических ракет Standard Missile 3. Остается неясным, использовали ли эти корабли SM-3 для перехвата иранских ракет. Размещение USS Arleigh Burke в Роте является частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к обороне от баллистических ракет. Помимо эсминцев в Испании, США также используют две батареи Aegis Ashore в Польше и Румынии для перехвата баллистических ракет.