Ганц отметил, что операции будут проведены скоординированно с американскими и египетскими партнерами, чтобы защитить гражданское население и уменьшить количество жертв

Министр Обороны Израиля Бенни Ганц предупредил, что военные операции в Рафахе, будут расширены, если пленники, не будут освобождены до начала Рамадана.

Ганц сделал это заявление перед группой американо-еврейских организаций в Иерусалиме в воскресенье, подчеркнув, что если пленники не будут возвращены к Рамадану, конфликт распространится на район Рафаха.

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Он добавил, что это будет сделано скоординировано, с целью эвакуации гражданских лиц в консультации с американскими и египетскими партнерами, чтобы уменьшить количество жертв среди мирного населения.

Во вторник, 28 ноября 2023 года, израильтяне собрались возле кибуца Реим, чтобы почтить память бойни, произошедшей 7 октября во время музыкального фестиваля Nova на юге Израиля. На месте проведения мероприятия были выставлены фотографии убитых и взятых в плен бойцами ХАМАС во время жестокого нападения. По оценкам Израиля, в Газе остались еще 130 пленников

Последующий конфликт с ХАМАС привел к гибели более 29 000 человек и ранениям еще 68 000 жителей Газы, согласно данным министерства здравоохранения региона.

Высказывания Ганца представляют собой наиболее четкий график потенциальной военной операции Израиля в южной части Газы, где в настоящее время проживает более 1 миллиона перемещенных палестинцев вблизи египетской границы.