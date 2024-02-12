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Filcenberg
Джефф Безос продает 12 млн акции Amazon, чтобы вернуть звание "самого богатого человека в мире"
Эта продажа является частью плана Безоса по продаже 50 миллионов акций до конца года на общую сумму $8,5 миллиарда

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На этой неделе Джефф Безос продал 12 миллионов акций Amazon, выручив за них около $2 миллиардов. Эта стратегическая акция может позволить ему вернуть себе звание "самого богатого человека в мире".

Продажа соответствует плану, обнародованному компанией ранее в феврале, который предусматривает продажу Безосом 50 миллионов акций до конца года на общую сумму около $8,5 миллиарда.

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Согласно заявлению компании на 2023 год, на конец декабря Безос владел 988 миллионами акций, что составляет чуть менее 10 % Amazon, а весь его пакет оценивается примерно в $168 миллиардов.

В этом году акции Amazon значительно выросли, в результате чего состояние основателя и исполнительного председателя совета директоров компании увеличилось на $22,6 миллиарда, согласно данным Bloomberg Billionaires Index. Этот скачок вывел Безоса на вторую позицию в списке богатейших людей мира с чистым состоянием в $200 миллиардов на момент составления отчета.

Конкретная причина решения Безоса продать акции остается неясной. Однако эта значительная продажа сокращает разницу между его чистым состоянием и состоянием Илона Маска, что потенциально позволяет Безосу обойти генерального директора Tesla в рейтинге самых богатых людей мира.

До продажи акций Amazon на этой неделе чистая стоимость Безоса была всего на $5 миллиардов меньше, чем состояние Маска в $200 миллиардов, что делает титул миллиардера №1 вполне доступным для него. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска с тех пор выросло до $209 млрд, но Безос все еще пытается его догнать.

#илон маск #amazon #джефф безос
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Джефф Безос продал 12 миллионов акций Amazon на 2 миллиарда долларов
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Джефф Безос продал акции Amazon на сумму 2 миллиарда долларов
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