Vantage обновлен и усовершенствован как внутри, так и снаружи, благодаря увеличению мощности на 153 лошадиных силы

Aston Martin Vantage 2025 года появился на свет, ознаменовав собой самое значительное обновление модели за последнее время. Вопреки любым предположениям о привязке к Суперкубку из-за времени, Aston Martin подтвердил, что реклама на Суперкубке не будет приурочена к этому релизу. Компания решила представить свой автомобиль вскоре после начала большой игры.

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Новый дизайн Vantage, напоминающий недавно представленный DB12, означает отход от старого стиля. Новый Vantage на 1,1 дюйма шире своего предшественника. Его решетка радиатора, которая на 38% больше прежней, улучшает охлаждающую способность. Новый сплиттер придает автомобилю более широкую и низкую стойку, а новые матричные светодиодные фары придают передней части современный вид. Боковые части Vantage сохранили привычный вид, но при ближайшем рассмотрении можно заметить более широкие колесные арки, безрамные зеркала и выпирающие дверные ручки. Изменения в задней части малозаметны: более широкий бампер и новый, более крупный четырехствольный выхлоп, а характерные светодиодные задние фонари остались.

Aston Martin вложил значительные средства в модернизацию силового агрегата и шасси. 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 ручной сборки, созданный по заказу AMG, подвергся тщательной переработке, что позволило значительно увеличить мощность. Теперь он выдает 656 лошадиных сил и 590 фунт-фут крутящего момента, увеличившись на 153 и 85 соответственно. Такой значительный прирост мощности позволяет Vantage разгоняться от 0 до 60 миль/ч за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость 202 миль/ч.

По словам представителей Aston Martin, новый двигатель отличается измененным профилем кулачков, оптимизированной степенью сжатия, более крупными турбокомпрессорами и рядом дополнительных функций охлаждения. Он включает в себя дополнительный радиатор, два вспомогательных радиатора, подключенных к основному радиатору, и новый вспомогательный масляный радиатор с гораздо большим потенциалом охлаждения, чем раньше. Кроме того, увеличенная передняя решетка способствует увеличению потока холодного воздуха.