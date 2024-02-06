В январе хакеры из Китая атаковали сайты и системы электронной почты президента Филиппин и правительственные учреждения

В январе хакеры из Китая безуспешно пытались проникнуть на сайты и в системы электронной почты президента Филиппин и различных правительственных учреждений, в том числе занимающихся вопросами безопасности на море. Эта информация была обнародована в понедельник официальным представителем Департамента информационных и коммуникационных технологий (DICT).

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Целями неудачных хакерских атак стали почтовые ящики DICT, сайт Национальной береговой охраны и личный сайт президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Представитель DICT Ренато Параисо (Renato Paraiso) в эфире радио DWPM пояснил, что они не приписывают эти попытки какому-либо государству. Однако адреса интернет-протоколов, использованные в этих попытках, были отслежены до Китая, и оказалось, что хакеры пользовались услугами Unicom, китайской государственной компании.

Paraiso обратилась к китайскому правительству за помощью в предотвращении дальнейших атак. Ни Unicom, ни посольство Китая в Маниле не дали немедленного ответа.

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Эти сорванные кибератаки произошли в период обострения напряженности в отношениях с Китаем, главным образом из-за территориальных споров в Южно-Китайском море. В настоящее время Филиппины разрабатывают пятилетнюю стратегию кибербезопасности для усиления защиты от кибератак и цифровых преступлений. В прошлом году военные страны объявили о планах по созданию киберкомандования.