Лай Цзин те также пообещал поддерживать мир, стабильность и статус-кво в Тайваньском проливе

Избранный президент Тайваня Лай Чин-те заявил, что готов к переговорам с материковым Китаем при условии взаимного уважения и равенства.

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"Если между двумя сторонами существует взаимное уважение и равенство, Тайвань готов вести диалог с Китаем. Мы хотим участвовать в обменах и сотрудничестве на благо людей по обе стороны Тайваньского пролива, чтобы создать мирную и процветающую среду", - сказал он.

Избранный президент также пообещал поддерживать мир, стабильность и статус-кво в Тайваньском проливе.

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"Как президент, я несу важную ответственность за поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал он на митинге сторонников, который транслировался тайваньским телеканалом TVBS. "Я буду действовать в соответствии с нашим демократическим и свободным конституционным порядком, поддерживать статус-кво по обе стороны пролива в соответствии с принципами достоинства и равенства".