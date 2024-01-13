Эта позиция соответствует политике "единого Китая"

Президент США Джо Байден подтвердил позицию Соединенных Штатов, не поддерживающих независимость Тайваня, в заявлении, сделанном для прессы после недавних президентских выборов на острове.

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Байден подтвердил: "Мы не поддерживаем независимость", когда ему задали вопрос о выборах перед его отъездом в Кэмп-Дэвид в Мэриленде. Это согласуется с последовательным одобрением США политики "одного Китая".

На президентских выборах в Тайване победил представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Чин-э. По данным Центральной избирательной комиссии Тайваня, он набрал 40,05% голосов, в то время как его ближайший конкурент, Хоу Юй-и из оппозиционной партии Гоминьдан, получил 33,49%.

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С 1949 года Тайвань находится под местным управлением после отступления на остров оставшихся сил Гоминьдана во главе с Чан Кай-ши после поражения в гражданской войне в Китае. Остров считается провинцией Китая.