Это заявление было сделано во время визита премьер-министра Великобритании, Риши Сунака, в Киев, где он объявил о финансовой помощи Украине в размере 3,2 миллиарда долларов

Дмитрий Медведев выступил с предупреждением в адрес Соединенного Королевства. Он заявил, что любое военное развертывание войск Великобритании на Украине будет расценено как объявление войны России.

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Это заявление было сделано в пятницу, когда премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев, чтобы объявить о существенном финансовом пакете для Украины. Великобритания обязалась предоставить Украине военную помощь на сумму около 3,2 миллиарда долларов в течение следующего года, что стало самым значительным ежегодным обязательством с момента начала российской операции почти два года назад.

Медведев, занимавший пост президента России с 2008 по 2012 год, также предположил сценарий, по которому Сунак может подвергнуться военному нападению во время своего пребывания в украинской столице. Он написал о том, что Сунак прибыл в Киев для подписания "исторического соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Великобританией и Украиной", и задался вопросом, как отреагирует западная общественность, если британские представители будут обстреляны кассетными боеприпасами в центре Киева, подобно инциденту в Белгороде.

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В завершение Медведев обратился к Великобритании с предостережением о возможных последствиях развертывания военных сил на Украине.