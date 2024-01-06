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Filcenberg
Северная Корея произвела более 200 артиллерийских выстрелов поблизости Южной Кореи
Жителям двух южнокорейских островов было приказано эвакуироваться из-за возможной атаки

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В пятницу Северная Корея произвела более 200 артиллерийских выстрелов в сторону моря вблизи с Южной Кореей, сообщил представитель военного ведомства. Одновременно населению двух южнокорейских островов было приказано эвакуироваться в связи с неустановленной "ситуацией".

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В Министерстве обороны не подтвердили, вызван ли приказ об эвакуации артиллерийским обстрелом Северной Кореи или ответными учениями Южной Кореи.

Текстовое сообщение, подтвержденное официальным представителем острова, информировало жителей об учениях "морской огонь", которые будут проводиться южнокорейскими силами с 15:00 в пятницу.

Официальный представитель острова Ёнпхёндо, расположенного к югу от спорной морской границы по Северной лимитной линии (СЛЛ), заявил, что южнокорейские военные попросили об эвакуации.

По данным пресс-брифинга, проведенного военными Южной Кореи, северокорейский артиллерийский обстрел не привел к каким-либо гражданским или военным разрушениям на Юге.

Представитель Объединенного комитета руководителей штабов Южной Кореи назвал этот акт провокацией, которая усиливает напряженность и ставит под угрозу мир на Корейском полуострове.

По словам официального представителя, южнокорейские военные проинформировали одну из деревень об обстреле моря в связи с "ситуацией" вблизи границы. Однако осталось неясным, были ли это учения или их вызвало другое событие.

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5 января 2024 года Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи, вместе со своей дочерью Чжу Э в неизвестном месте Северной Кореи осмотрел важный объект по производству военной техники. Это нейтральный пересказ текста на официальном английском языке без эмоций.

#южная корея #северная корея #ким чен ын #южная корея и кндр
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