Цены на перевозки из Азии в Средиземноморье поднялись до $5175

Из-за ракетной атаки и попытки захвата судна Maersk в минувшие праздничные дни ставки на транспортировку грузов по океану значительно выросли. Этот инцидент привел к приостановке попыток возобновить транзитные перевозки через Красное море - важнейший торговый путь через Суэцкий канал.

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С ноября бойцы хуситов, базирующиеся в Йемене, нападают на дорогостоящие грузовые суда в Красном море. Эти действия являются демонстрацией их поддержки ХАМАС, которая в настоящее время вовлечена в конфликт с Израилем в секторе Газа. В результате суда были вынуждены изменить маршрут вокруг южной оконечности Африки, что привело к увеличению расходов на длительное путешествие. Тем не менее эти тарифы остаются значительно ниже пиковых уровней, наблюдавшихся во время пандемии в 2021 году.

Эти атаки уже привели к задержкам в доставке товаров для нескольких компаний, поскольку Суэцкий маршрут часто используется такими компаниями, как IKEA, Walmart и Amazon.

На этой неделе ставки на перевозки из Азии в Северную Европу выросли более чем в два раза и превысили $4000 за 40-футовый контейнер, а цены на перевозки из Азии в Средиземноморье поднялись до $5175, как сообщает Freightos, международная платформа для бронирования и оплаты грузоперевозок.

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Некоторые перевозчики объявили ставки, превышающие $6 000 за 40-футовый контейнер для средиземноморских перевозок, начиная с середины месяца. Кроме того, по словам Джуда Левина, руководителя отдела исследований Freightos, надбавки в размере от $500 до $2700 за контейнер могут привести к еще большему росту общих цен.