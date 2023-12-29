Apple возобновила продажу своих последних моделей часов Apple Watch на своем сайте после временного запрета, наложенного федеральным апелляционным судом

Apple возобновила продажу последних моделей часов Apple Watch на своем официальном сайте после того, как федеральный апелляционный суд временно приостановил запрет на их продажу и импорт.

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Часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 снова появились в продаже на сайте Apple, возобновив продажи через день после того, как некоторые магазины Apple начали продавать их 27 декабря. Ранее Apple сообщила изданию The Verge, что часы будут широко доступны в магазинах компании к субботе.

Запрет был наложен Комиссией по международной торговле США после того, как она установила, что Apple нарушила патенты производителя медицинского оборудования Masimo, в частности, в отношении функции определения насыщенности крови кислородом, включенной в модели Series 9 и Ultra 2. В преддверии запрета, который официально вступил в силу 26 декабря, Apple убрала обе модели со своих полок и веб-сайта на прошлой неделе.

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В настоящее время Apple обжалует запрет и предлагает модифицировать часы, чтобы обойти патентные проблемы. Компания получила разрешение на временную продажу часов до тех пор, пока 12 января Таможенно-пограничная служба США не примет решение по предложенным изменениям.