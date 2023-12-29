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Apple возобновила продажу последних моделей часов Apple Watch на своем официальном сайте после того, как федеральный апелляционный суд временно приостановил запрет на их продажу и импорт.
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Часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 снова появились в продаже на сайте Apple, возобновив продажи через день после того, как некоторые магазины Apple начали продавать их 27 декабря. Ранее Apple сообщила изданию The Verge, что часы будут широко доступны в магазинах компании к субботе.
Запрет был наложен Комиссией по международной торговле США после того, как она установила, что Apple нарушила патенты производителя медицинского оборудования Masimo, в частности, в отношении функции определения насыщенности крови кислородом, включенной в модели Series 9 и Ultra 2. В преддверии запрета, который официально вступил в силу 26 декабря, Apple убрала обе модели со своих полок и веб-сайта на прошлой неделе.
В настоящее время Apple обжалует запрет и предлагает модифицировать часы, чтобы обойти патентные проблемы. Компания получила разрешение на временную продажу часов до тех пор, пока 12 января Таможенно-пограничная служба США не примет решение по предложенным изменениям.