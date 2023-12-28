Израиль не остановиться пока полностью не ликвидирует ХАМАС

Ночью и в четверг израильские войска начали широкомасштабное воздушное и наземное наступление на города, поселки и лагеря беженцев по всей территории Газы, в результате которого погибли десятки людей. Эскалация наступления на ХАМАС вынудила тысячи людей эвакуироваться из своих домов и убежищ.

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В результате конфликта уже погибло более 20 000 палестинцев, а около 85% из 2,3 миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Значительная часть северной части Газы была разрушена, что привело к значительной депопуляции и изоляции от остальной части региона в течение нескольких недель. Широко распространены опасения, что такая же участь может постигнуть и южную часть Газы, поскольку Израиль расширяет свое наступление на большую часть этой небольшой территории.

Израиль обязался ликвидировать ХАМАС, который продолжает оказывать сильное сопротивление, особенно на севере, и вернуть более 100 пленников, удерживаемых бойцами после их нападения на юг Израиля 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, преимущественно гражданских лиц.

Израильские официальные лица отвергают международные призывы к прекращению огня, утверждая, что это будет равносильно победе ХАМАС.

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Хотя Соединенные Штаты оказывают существенную поддержку наступлению, они также призывают Израиль принять более существенные меры по защите гражданского населения и разрешить доставку дополнительной гуманитарной помощи. Однако гуманитарные работники сообщают, что объем поставляемого продовольствия, топлива и медикаментов по-прежнему значительно ниже необходимого, и, по данным официальных лиц ООН, каждый четвертый палестинец в Газе испытывает голод.