Недавно Япония объявила о своих планах поставить ракеты Patriot в США, что вызвало беспокойство Москвы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила в среду, что решение Японии поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot может нанести серьезный ущерб российско-японским отношениям.

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Отношения между Москвой и Токио, которые и без того были напряженными, значительно ухудшились после того, как в феврале 2022 года Россия начала СВО. В ответ на это Япония вместе со своими западными союзниками ввела масштабные экономические санкции против России.

Недавно Япония объявила о своих планах отправить ракеты противовоздушной обороны Patriot в США после пересмотра правил экспорта оружия. Это первое существенное изменение экспортных ограничений за последние девять лет.

Несмотря на новые правила экспортного контроля, запрещающие Японии отправлять оружие в страны, ведущие военные действия, этот шаг может косвенно помочь Украине в ее конфликте с Россией, предоставив Соединенным Штатам дополнительные ресурсы для военной поддержки Киева.

В ходе еженедельного брифинга Захарова выразила обеспокоенность тем, что Япония отказалась от контроля над оружием, позволив Вашингтону использовать его по своему усмотрению. Она предположила, что существует вероятность того, что ракеты Patriot в конечном итоге могут быть размещены на Украине по ранее использованной схеме.

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Она также заявила, что такое событие будет воспринято как явный акт враждебности по отношению к России и может иметь серьезные последствия для Японии в плане двусторонних отношений.