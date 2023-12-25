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Filcenberg
Самолет с индийскими пассажирами покинет Францию после расследования дела о торговле людьми
Ожидается, что Airbus A340 покинет аэропорт в понедельник после того, как Управление гражданской авиации Франции даст разрешение.

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Самолет с более чем 300 пассажирами из Индии, задержанный во французском аэропорту с четверга, получил разрешение на вылет после расследования обвинений в торговле людьми, сообщают французские власти.

В воскресенье французские прокуроры дали разрешение на вылет самолета из аэропорта Ватри, расположенного в 150 км к востоку от Парижа, после того как в течение двух дней допрашивали пассажиров в связи с подозрениями, что они являются жертвами торговли людьми.

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Самолет Airbus A340 должен вылететь в понедельник, пока не будет получено окончательное разрешение от Управления гражданской авиации Франции. Представитель румынской авиакомпании Legend Airlines сообщил, что большинство застрявших пассажиров вернутся в Индию.

С пятницы два пассажира находятся под стражей, поскольку власти выясняют, отличались ли их намерения относительно путешествия от намерений других пассажиров, и если да, то при каких обстоятельствах и с какой целью.

Несколько пассажиров попросили убежища во Франции, о чем сообщили местные власти.

Самолет, направлявшийся в Никарагуа из аэропорта Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, был задержан во время дозаправки в Ватри после того, как власти получили анонимную информацию о том, что он может перевозить жертв торговли людьми.

С тех пор пассажиры рейса, включая 21-месячного ребенка, находились в аэропорту, где местные власти организовали для них спальные места, туалеты и душевые.

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После того как полиция посадила самолет, аэропорт был превращен во временный зал суда. Судьи, адвокаты и переводчики заполнили терминал для проведения экстренных слушаний, чтобы определить, можно ли дальше задерживать пассажиров.

#индия #франция #самолет #аэропорт
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