Япония в пятницу объявила о своих планах отправить ракеты ПВО Patriot в Соединенные Штаты после изменения правил экспорта оружия.

В пятницу Япония объявила о своих планах отправить ракеты ПВО Patriot в Соединенные Штаты, после того как ранее в тот же день были пересмотрены правила экспорта оружия. Это первое значительное изменение экспортных ограничений за последние девять лет со стороны традиционно пацифистской страны.

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Это событие произошло в тот момент, когда Япония, исторически запрещавшая экспорт смертоносного оружия, стремится укрепить свой оборонный сектор в ответ на эскалацию напряженности в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Верховный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что это решение имеет большое значение для укрепления альянса между Японией и США. Он добавил, что оно будет способствовать не только безопасности Японии, но и миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на то, что обновленный экспортный контроль Японии по-прежнему запрещает поставки оружия странам, ведущим военные действия, этот шаг может косвенно помочь Украине в ее конфликте с Россией, предоставив Соединенным Штатам дополнительные ресурсы для оказания военной помощи Киеву.

Соединенные Штаты выразили свое одобрение этой акции, заявив, что она пополнит американские запасы.

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По словам анонимного представителя японского правительства, ракеты будут направлены на расширение арсенала ВС США и тем самым укрепят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.