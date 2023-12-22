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В пятницу Япония объявила о своих планах отправить ракеты ПВО Patriot в Соединенные Штаты, после того как ранее в тот же день были пересмотрены правила экспорта оружия. Это первое значительное изменение экспортных ограничений за последние девять лет со стороны традиционно пацифистской страны.
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Это событие произошло в тот момент, когда Япония, исторически запрещавшая экспорт смертоносного оружия, стремится укрепить свой оборонный сектор в ответ на эскалацию напряженности в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Верховный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил, что это решение имеет большое значение для укрепления альянса между Японией и США. Он добавил, что оно будет способствовать не только безопасности Японии, но и миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Несмотря на то, что обновленный экспортный контроль Японии по-прежнему запрещает поставки оружия странам, ведущим военные действия, этот шаг может косвенно помочь Украине в ее конфликте с Россией, предоставив Соединенным Штатам дополнительные ресурсы для оказания военной помощи Киеву.
Соединенные Штаты выразили свое одобрение этой акции, заявив, что она пополнит американские запасы.
По словам анонимного представителя японского правительства, ракеты будут направлены на расширение арсенала ВС США и тем самым укрепят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.