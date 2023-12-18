США станет гарантом безопасного судоходства в Красном море

Соединенные Штаты мобилизуют военно-морские ресурсы в Красном море в ответ на замедление торговли между Азией и Европой. Это следует за серией нападений на торговые суда поддерживаемых Ираном сил хуситов в водах у берегов Йемена.

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Несколько судоходных компаний либо остановили свои флоты в ожидании прибытия военно-морского сопровождения, либо перенаправили свои суда через мыс Доброй Надежды, что в два раза длиннее обычного Суэцкого маршрута.

Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин начнет операцию Prosperity Guardian на этой неделе с целью обеспечения безопасности в Красном море. За первые 18 дней декабря хуситы атаковали более 20 кораблей. Ожидается, что британские и французские суда присоединятся к американским военно-морским силам в этой миссии.

Эдуард Луи-Дрейфус, лидер национальной организации судовладельцев Франции, выразил уверенность в присутствии французских военных кораблей и военно-морских сил союзников в регионе для защиты коммерческих судов и обеспечения свободы судоходства. Он подчеркнул важность усиления роли Европы в защите стратегических интересов.

Аналитики отметили, что даже при наличии системы военно-морских конвоев торговля замедлится, а тоннаж будет поглощен.

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В отчете инвестиционного банка Jefferies, опубликованном сегодня, подчеркивается, что формирование этих конвоев потребует времени и не является оптимальным долгосрочным решением из-за увеличения времени ожидания в очередях, снижения скорости плавания и ограниченной гибкости. Однако они являются более экономичной альтернативой, чем плавание вокруг Африки. В отчете также рассматривалась уязвимость каждого сегмента судоходства перед Суэцким транзитом.