В Пекине из-за сильного снегопада столкнулись два поезда метро

В пятницу власти сообщили, что столкновение двух поездов метро в Пекине, вызванное сильным снегопадом, привело к госпитализации 515 человек, в том числе 102 с переломами.

Инцидент произошел в четверг вечером в горной западной части Пекина, на надземном участке протяженной линии метро "Чанпин".

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Автоматическая тормозная система головного поезда сработала из-за скользких путей. Замыкающий поезд на участке спуска занесло и он не смог вовремя затормозить, согласно заявлению, опубликованному городским управлением транспорта в своем аккаунте в социальных сетях в пятницу.

Были направлены бригады скорой медицинской помощи, полиция и транспортные власти, и все пассажиры были эвакуированы примерно к 11 часам вечера. По состоянию на утро пятницы 25 пассажиров находились под наблюдением, а 67 оставались в больнице, сообщили власти.

Необычно сильный снегопад, начавшийся в среду, привел к приостановке движения некоторых поездов и закрытию школ.

Предупреждения о гололедице на дорогах, сильном похолодании и дополнительном снегопаде все еще действуют. Ожидалось, что ночная температура упадет до минус 11 градусов по Цельсию.

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Несмотря на повсеместное воздействие зимних штормов на север Китая, сообщений о жертвах не поступало. Хотя зимы в Пекине, как правило, чрезвычайно холодные, сильные снегопады - редкость.