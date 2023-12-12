Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в Газе попала под усиленное внимание после того, как выяснилось, что администрация Байдена обходила Конгресс при поставках танковых снарядов

Байден столкнулся с критикой за поддержку Израиля в условиях конфликта в Газе, особенно после раскрытия информации о том, что он одобрил поставки танковых снарядов без согласия Конгресса. В сообщениях также говорилось об отсутствии постоянной оценки администрацией потенциальных военных преступлений, совершенных Израилем.

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Район Шеджайя города Газа и лагерь беженцев Джабалия, также стали свидетелями ожесточенных боев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации оставшихся очагов сопротивления, но местные жители рассказали о некоторых из самых ожесточенных сражений конфликта.

Представитель военного подразделения ХАМАС, бригад аль-Кассама, утверждал, что они частично или полностью уничтожили 180 израильских танков, бронетранспортеров и бульдозеров во время конфликтов.

Министерство здравоохранения Газы, находящееся под контролем ХАМАС, заявило, что число погибших в Газе приближается к 18 000 палестинцев, при этом 49 500 получили ранения с начала войны 7 октября. Сообщается, что при подсчете не учитываются недавние жертвы на севере, где все больницы прекратили работу, или те, кто погребен под обломками. Несмотря на сомнения в точности данных, предоставленных ХАМАС, исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, не выявило признаков преувеличенных сообщений о смерти.

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Одним из конкретных злоупотреблений, приписываемых Израилю во время его военной кампании, было раздевание задержанных мужчин до нижнего белья и последующее обнародование фотографий и видеозаписей этих почти раздетых заключенных. Израильская газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленных сотрудников службы безопасности в воскресенье заявила, что только 10-15% изображенных мужчин были связаны с ХАМАС. Армия Израиля подтвердила, что те, кто не был идентифицирован как бойцы ХАМАС, были освобождены.