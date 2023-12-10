В Южной Америке назревает конфликт, поскольку Венесуэла угрожает силой отобрать у Гайаны спорную территорию Эссекибо

На четверг запланирована встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его гайанского коллеги Ирфаана Али, чтобы обсудить растущие разногласия между их странами по поводу богатого нефтью региона Эссекибо. Это происходит на фоне растущих международных призывов предотвратить обострение спора.

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Встреча состоится в Сент-Винсенте и Гренадинах, как заявил премьер-министр Карибского государства Ральф Гонсалвес. Он также упомянул, что приглашение было направлено президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве по просьбе обеих сторон.

Гонсалвес, страна которого в настоящее время председательствует в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна, указал в письме Мадуро и Али, что встреча будет проведена под эгидой этой организации и другого регионального образования - Карибского сообщества. И подчеркнул "настоятельную необходимость деэскалации конфликта и установления надлежащего диалога лицом к лицу", добавив "Вы оба согласились с этой оценкой в стремлении к мирному сосуществованию, применению и уважению международного права и избеганию применения силы или угрозы силой".

Напряженность вокруг Эссекибо, региона, исторически контролируемого Гайаной, обострилась после спорного референдума, проведенного правительством Мадуро в прошлые выходные. Согласно официальным результатам, 95 процентов избирателей поддержали провозглашение Венесуэлы законным владельцем региона.

Несколько стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Россию и южноамериканские государства, призвали к деэскалации и мирному урегулированию.

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Совет Безопасности ООН созвал закрытое заседание в пятницу, чтобы обсудить обостряющийся спор, который также рассматривается в Международном суде ООН (ICJ).