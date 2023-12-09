После 22 часов интенсивных переговоров политики ЕС пришли к предварительному соглашению объявить перерыв.

Закон об ИИ, важная законодательная мера, призванная регулировать искусственный интеллект на основе его потенциальной способности причинять вред, в настоящее время находится на завершающей стадии законодательного процесса. Комиссия, Совет и парламент ЕС проводят так называемые трехсторонние заседания для доработки положений.

Последняя трилогия началась в среду (6 декабря) и продолжалась почти без перерыва в течение целого дня, пока в пятницу утром не был объявлен перерыв. На этом начальном этапе переговоров был достигнут консенсус по регулированию мощных моделей искусственного интеллекта. Определение искусственного интеллекта, содержащееся в регламенте, включает в себя основные компоненты определения ОЭСР, хотя и не дословно.

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Согласно предварительному соглашению, бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом будет освобождено от регулирования, если только оно не представляет собой систему высокого риска, запрещенные приложения или решение с искусственным интеллектом, потенциально способное вызвать манипуляции.

После перерыва участники переговоров рассмотрят вопрос об исключении из национальной безопасности. Страны ЕС, возглавляемые Францией, запросили всеобъемлющее исключение для любой системы искусственного интеллекта, используемой в военных или оборонных целях, включая те, которые используются внешними подрядчиками.

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Еще одна тема для обсуждения заключается в том, будет ли регулирование применимо к системам искусственного интеллекта, которые были на рынке до его внедрения, при условии, что они претерпят существенные изменения.