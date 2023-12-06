Израиль хочет перекрыть "кислород" ХАМАС

Согласно отчету The Wall Street Journal, Израиль установил мощную насосную систему, способную затопить туннели, используемые группировкой бойцами ХАМАС под сектором Газа, с целью вытеснения военных. Эта информация была предоставлена официальными лицами США.

В середине ноября израильская армия завершила установку по меньшей мере пяти насосов примерно в миле к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Эти насосы способны перекачивать тысячи кубометров воды в час, что потенциально может привести к затоплению туннелей в течение нескольких недель.

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В отчете не уточняется, активирует ли Израиль насосы до освобождения всех заложников. ХАМАС ранее заявлял, что пленники спрятаны в “безопасных местах и туннелях”.

Американский представитель, отвечая на вопрос о докладе, заявил, что для Израиля было бы логично привести туннели в негодность и что страна изучает различные методы для достижения этой цели. Министерство обороны Израиля не сразу ответило на запрос о комментариях.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался комментировать план затопления, но был процитирован его слова: “ЦАХАЛ работает над уничтожением террористических возможностей ХАМАС различными способами, используя различные военные и технологические инструменты”.

The Wall Street Journal сообщила, что Израиль впервые проинформировал Соединенные Штаты об этом варианте в прошлом месяце. Однако официальные лица не были уверены в том, насколько близко правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху к реализации этого плана.

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По словам официальных лиц, цитируемых в докладе, Израиль еще не принял окончательного решения о продолжении реализации плана или отказе от него.