Российские власти заявляют, что Украина ночью пыталась атаковать Москву десятками беспилотников

В заявлении, опубликованном в воскресенье, российские власти сообщили о попытке атаки беспилотников на Москву со стороны Украины. Сообщается, что атака произошла ночью и в ней участвовало значительное количество беспилотников. По данным Министерства обороны России и мэра Москвы Сергея Собянина, по меньшей мере 24 беспилотника были перехвачены и нейтрализованы над Московской областью. В этих заявлениях не сообщалось о жертвах.

© Photo: Штаб-квартира Министерства обороны России в Москве. Фотограф: Александр Неменов / AFP /Getty Images Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил в Telegram, что в результате ударов беспилотников были повреждены три объекта, но сообщений о пострадавших не поступало. В городе Тула, расположенном примерно в 180 километрах к югу от Москвы, беспилотник врезался в 12-этажный жилой дом, причинив незначительные травмы одному жителю и ограниченный материальный ущерб, как сообщил местный губернатор Алексей Дюмин.

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Атака беспилотника также временно нарушила работу московских аэропортов Внуково и Домодедово, согласно сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС. Как сообщается, нормальная работа обоих аэропортов была возобновлена к 6 утру по местному времени, о чем свидетельствуют данные международных порталов отслеживания рейсов.

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В российских Telegram-каналах предполагают, что украинские войска, возможно, использовали при нанесении удара беспилотник нового типа, имеющий сходство с оружием иранского производства, часто используемым Москвой в своих операциях на Украине.