Аутсайдер с нетрадиционным взглядом будет возглавлять Аргентину

Аргентина избрала своим новым президентом правого либертарианца Хавьера Милея, отдавая предпочтение аутсайдеру с нетрадиционными взглядами для решения проблем экономики, характеризующейся трехзначной инфляцией, надвигающейся рецессией и растущей бедностью.

Милей, который воспользовался широко распространенным недовольством избирателей политическим истеблишментом, одержал более широкую, чем ожидалось, победу, набрав примерно 56% голосов по сравнению с чуть более чем 44% у своего оппонента, перонистского министра экономики Серхио Массы, который признал поражение.

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Признавая стоящие перед ним сложные задачи, Милей пообещал провести радикальные реформы, включая закрытие центрального банка, отказ от песо и сокращение государственных расходов - меры, которые нашли отклик у избирателей, разочарованных затянувшимся экономическим спадом.

"Пути назад нет", - заявил Милей в вызывающем послевыборном обращении. "Мы сталкиваемся с монументальными проблемами: инфляцией, безработицей и бедностью. Ситуация критическая, и здесь нет места мягким полумерам".

В центре Буэнос-Айреса сотни сторонников Милея собрались на митинг, сигналя клаксонами и скандируя его популярный лозунг "Долой их всех", а из динамиков гремела рок-музыка. Некоторые запускали фейерверки в атмосфере ликования.

"Мы здесь, чтобы отпраздновать эту историческую победу", - отметил Эфраин Виверос, 21-летний студент из провинции Сальта. "Я, честно говоря, в восторге. Милей олицетворяет перемены к лучшему. С Массой у нас не было бы будущего. Теперь наше будущее вернулось".

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Избрание Милеи коренным образом меняет политический ландшафт и экономическую траекторию Аргентины с потенциальными последствиями для торговли зерном, литием и углеводородами. Он высказал критику в адрес Китая и Бразилии, заявив, что не будет сотрудничать с "коммунистами", и выступил за укрепление связей с Соединенными Штатами.