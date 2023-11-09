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Filcenberg
Противокорабельные ракеты "Хезболлы" усиливают угрозу для ВМС США
“Хезболла” приобрела российские противокорабельные ракеты “Яхонт”

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Приобретение "Хезболлой" мощных российских противокорабельных ракет позволяет ей потенциально выполнить завуалированную угрозу своего лидера в отношении военных кораблей США, подчеркивая серьезные риски любого регионального конфликта, согласно источникам, осведомленным об оружии группировки.

Лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насралла предупредил США на прошлой неделе, что его группировка приготовила сюрприз для американских судов, которые находились в регионе после недавнего конфликта между ХАМАС и Израилем, который дестабилизировал Ближний Восток в целом.

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Два источника в Ливане, знакомые с группой "Хезболлы", которую поддерживает Иран, предполагают, что он намекал на значительно улучшенные возможности группировки в области противокорабельных ракет, включая российскую ракету "Яхонт" с дальностью действия 300 км.

Сообщения СМИ и аналитики давно предполагают, что "Хезболла" получила ракеты "Яхонт" в Сирии, где она была развернута более десяти лет назад для оказания помощи президенту Башару Асаду в гражданской войне. Однако "Хезболла" никогда не подтверждала владение этим оружием.

США утверждают, что их военно-морское развертывание в Средиземном море, состоящее из двух авианосцев и кораблей их поддержки, направлено на предотвращение эскалации конфликта путем сдерживания Ирана, который поддерживает такие группировки, как ХАМАС, Хезболла и палестинский исламский джихад.

"Хезболла" рассматривает военные корабли США как прямую угрозу из-за их способности наносить удары по группировке и ее союзникам. Насралла заявил в недавнем выступлении, что военные корабли США в Средиземном море "не запугивают нас и не будут запугивать".

Белый дом отреагировал на речь Насраллы заявлением, что "Хезболла" не должна использовать конфликт между ХАМАСОМ и Израилем и что США не хотят, чтобы конфликт распространился на Ливан.

Один источник отметил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" значительно расширились с 2006 года, когда она впервые продемонстрировала свою способность наносить удары по судну в море, нацелившись на израильский военный корабль в Средиземном море во время конфликта с Израилем.

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Источник добавил, что если "Хезболла" применит это оружие против вражеских военных кораблей, это будет означать, что конфликт перерос в масштабную региональную войну.

#сша #война #хезболла #вмс сша #война израиля и палестины
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