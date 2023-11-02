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Filcenberg
Обновление ChatGPT может привести к провалу большинства стартапов с искусственным интеллектом
ChatGPT очередной раз эволюционирует, тем самым "оттесняя" конкурентов

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Во вторник OpenAI тихо внедрила обновление для ограниченного числа платных подписчиков ChatGPT Plus. Это обновление дает возможность пользователям загружать PDF-файлы, документы и другие форматы файлов в чат-бота и задавать вопросы о них ChatGPT.

С помощью прогресса в области генеративного искусственного интеллекта, программы для чтения PDF на основе AI стали широко использоваться для работы с большими документами, такими как судебные документы и контракты. Эти программы для чтения PDF на основе AI могут увеличить производительность, сокращая время, затрачиваемое на организацию, чтение и поиск в больших документах.

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Несмотря на то, что обновление не было официально подтверждено (OpenAI не ответил на запрос Decrypt о комментариях), скриншоты новой функции вызвали тревогу в интернете. Некоторые люди выразили мнение, что это может потенциально привести к краху компаний, основанных на использовании генеративного искусственного интеллекта для чтения документов.

Исследователь в области искусственного интеллекта Алекс Кер опубликовал уведомление об обновлении от OpenAI в Twitter, комментируя, что многие стартапы могли устареть из-за этой разработки. Он предположил, что произошел всплеск продуктов, которые лучше подходят в качестве функций, а не самостоятельных компаний.

Эта ситуация напоминает известные стратегии Apple в прошлом, такие как попытка приобрести Dropbox после того, как они отнесли его к категории функций, а не бизнеса, и включение поисковых инноваций, разработанных независимыми разработчиками, в свою основную операционную систему.

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Основатель Rundown AI Роуэн Чунг заявил, что возможность “использовать инструменты без переключения” была бы значительным достижением. Он предположил, что объединение всего в одном месте приближает нас к концепции универсального помощника с искусственным интеллектом.

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#chatgpt #искусственный интелект #chatgpt4 #chatgpt 3
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