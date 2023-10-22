Столкновение кораблей китайской и филиппинской береговой охраны в Южно-Китайском море усиливает напряженность в спорной области

По сообщениям филиппинских официальных лиц, корабль береговой охраны Китая вместе с сопровождающим судном, как сообщается, столкнулись с кораблем береговой охраны Филиппин и военным катером снабжения в воскресенье вблизи спорного мелководья в Южно-Китайском море. Этот инцидент вызвал обеспокоенность по поводу возможности вооруженного конфликта в регионе.

Высокопоставленный сотрудник филиппинской службы безопасности, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что среди филиппинских членов экипажа никто не пострадал. В настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного обоим судам.

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Эти две стычки произошли вблизи Второй отмели Томаса, где Китай ранее пытался изолировать аванпост филиппинской морской пехоты. Чиновник отметил, что ситуация могла бы обостриться еще больше, если бы суда не смогли маневрировать в стороне от китайских кораблей.

Обширные территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море, которые распространяются на острова, расположенные ближе к Филиппинам, привели к эскалации напряженности и втянули Соединенные Штаты в ситуацию из-за их давнего союзнического договора с Филиппинами.

Посол США в Маниле Мэрикэй Карлсон выразила осуждение в связи с срывом Китайской Народной Республикой законной филиппинской миссии по пополнению запасов на Аюнгин Шоал, также известном как Второй Томас Шоал. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками защищают суверенитет Филиппин и продвигают свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

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Китайская береговая охрана заявила, что филиппинские суда "вторглись" в то, что они считали китайскими водами, "без разрешения", несмотря на неоднократные предупреждения по радио, что привело к тому, что их корабли предприняли действия, чтобы остановить их. Вина за столкновения была возложена на филиппинские суда.