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Filcenberg
Путин посетил "дорогого друга" Си Цзиньпина в знак безграничного партнерства
Путин и Си Цзиньпин побеседовали о жизни

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Президент России Владимир Путин посетил Пекин во вторник, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках широко известной поездки, направленной на демонстрацию доверия и "безграничного" партнерства между странами, несмотря на СВО на Украине.

Визит Путина является его второй известной поездкой за границу с тех пор, как базирующийся в Гааге Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест в марте. Международный уголовный суд обвинил Путина в незаконной депортации детей из Украины.

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Визит Путина также является его первой официальной поездкой за пределы бывшего Советского Союза в этом году.

Ни Кыргызстан, который Путин посетил ранее в этом месяце, ни Китай не являются членами Международного уголовного суда, поэтому Путину не грозит арест ни в одной из стран.

Си Цзиньпин в последний раз видел Путина в Москве всего через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал свой ордер. В то время Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в третьем форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, форуме международного сотрудничества, за который выступает китайский лидер.

Ожидается, что Путин посетит официальный прием по случаю открытия форума, устроенный Си Цзиньпином во вторник, и встретится с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. А также выступит на форуме в среду и встретится с Си Цзиньпином для двусторонних переговоров позже в тот же день.

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Пекин отверг западную критику своего партнерства с Москвой, настаивая на том, что их связи не нарушают международных норм и что Китай имеет право сотрудничать с любой страной, которую он выберет.

#китай #путин #суд #мус
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