Несмотря на недавнюю напряженность, Польше и Украине суждено сотрудничать. Общие интересы безопасности и близость двух обществ обеспечивают основу для преодоления нынешнего столкновения.

Польско-украинские отношения были очень тесными в последние полтора года, поскольку Польша оказала значительную военную, гуманитарную и иную помощь Украине во время СВО. Однако, в последнее время между двумя странами возникла некоторая напряженность, обусловленная двумя основными факторами.

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Первый фактор - это вопрос экспорта зерна. ЕС открыл свой внутренний рынок для украинского экспорта и временно отменил все тарифы, что пошло на пользу Польше и другим соседним странам. Однако, в мае Европейская комиссия запретила импорт украинской кукурузы, рапса, пшеницы и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию почти на пять месяцев. Это вызвало некоторое недовольство в Польше и других пострадавших странах, поскольку они зависят от импорта украинского зерна.

Вторым фактором является интерпретация двусторонних отношений во время Второй мировой войны на Западной Украине. В 1943-44 годах Украинская повстанческая армия провела крупномасштабную этническую чистку против мирных польских граждан, но Украина отказывается называть это своим настоящим именем. Это чувствительный вопрос как для поляков, так и для украинцев, поскольку он не был должным образом решен.

Несмотря на эту напряженность, польско-украинские отношения остаются прочными. Польское правительство и народ многими способами выразили свою поддержку Украине, и подавляющее большинство поляков считают Украину дружественной страной.

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В дополнение к двум основным факторам, упомянутым выше, существует несколько других потенциальных причин недавней напряженности в отношениях между Польшей и Украиной. Первая заключается в том, что польское правительство пытается отвлечь внимание от своих собственных внутренних проблем, таких как рост стоимости жизни и продолжающаяся пандемия COVID-19. А вторая в том, что напряженность вызвана подлинным расхождением во мнениях между двумя странами о том, как наилучшим образом поддержать Украину в СВО.