Санкции не привели к коллапсу российской экономики, но в долгосрочной перспективе она столкнется с серьезными проблемами.

Российский миллиардер Олег Дерипаска, которого называют "любимым олигархом" президента Путина, выразил удивление устойчивостью российской экономики к санкциям, введенным после СВО на Украине. Однако один финансовый эксперт сказал Newsweek, что российская экономика находится "на нисходящем склоне", даже если она еще не упала "с обрыва".

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С начала СВО в феврале 2022 года Соединенные Штаты, Европейский союз и другие страны ввели против России санкции в попытке изолировать ее от мировой экономики. Эти санкции включали замораживание части валютных резервов России, отключение ее от банковской системы SWIFT и введение ограничений на торговлю и инвестиции.

Несмотря на санкции, Дерипаска заявил, что российская экономика смогла пережить штурм благодаря развитию новых торговых связей со странами глобального юга и увеличению инвестиций в отечественное производство. Он также высоко оценил устойчивость частного сектора.

Однако другие эксперты предупреждают, что российская экономика столкнется со значительными вызовами в долгосрочной перспективе. Ожидается, что санкции окажут негативное влияние на экономический рост, инвестиции и уровень жизни. Российская экономика также в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей, который пострадал из-за падения цен и сокращения спроса.

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В целом, устойчивость российской экономики к санкциям является сложным вопросом. Хотя экономика еще не рухнула, она сталкивается со значительными проблемами и, вероятно, столкнется с замедлением темпов роста в ближайшие годы.