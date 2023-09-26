США признали Острова Кука и Ниуэ суверенными государствами. Это решение направлено на укрепление отношений с тихоокеанскими странами в условиях растущей конкуренции с Китаем.

26 сентября 2023 года Соединенные Штаты официально установили дипломатические отношения с островами Кука и Ниуэ, признав их суверенными, независимыми государствами. Это признание является частью усилий администрации Байдена по укреплению отношений в Индо-Тихоокеанском регионе в ответ на растущее влияние Китая.

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Администрация работала над углублением своего взаимодействия с островными государствами Тихого океана и принимала лидеров Форума Тихоокеанских островов в Белом доме 26 сентября. Президент Байден заявил в своем заявлении, что он "гордится" признанием островов Кука и Ниуэ суверенными, независимыми государствами.

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Он отметил, что Ниуэ "играет важнейшую и конструктивную роль в Тихом океане, включая поддержку устойчивого развития региона, безопасности, защиты морской среды и сохранения океана". Он продолжил: "Сегодняшнее объявление позволит нам углубить наше сотрудничество с Ниуэ в решении этих и других проблем – от борьбы с климатическим кризисом до защиты морских границ и морских ресурсов, обеспечения устойчивого экономического роста, поддержания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".