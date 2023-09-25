Армия Израиля заявляет, что нанесла авиаудары по объектам боевиков в Газе во второй раз за пару дней

Израильские авиаудары наносятся по объекту боевиков в Газе второй день подряд после запуска воздушных шаров с зажигательной смесью на израильскую территорию и столкновений между палестинскими протестующими и израильскими солдатами у разделительного барьера. Сообщений о жертвах в результате ударов по Газе не поступало.

Ранее в тот же день израильские военные ранили трех палестинцев, участвовавших в акциях протеста у разделительного барьера, что является обычным явлением в Газе в ответ на 16-летнюю блокаду, введенную Израилем при содействии Египта. Израиль утверждает, что блокада необходима для предотвращения вооружения группировки боевиков ХАМАС, которая удерживает власть в Газе.

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Эти события ознаменовали недавнюю серию насильственных протестов, вызвавших опасения по поводу потенциальной эскалации, напоминающей короткий конфликт в мае между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад". Выбор времени особенно важен, поскольку это происходит непосредственно перед праздником Суккот в Израиле, во время которого ожидается, что значительное число евреев посетит спорное святое место Иерусалима, известное евреям как Храмовая гора, а мусульманам - как Благородное святилище. В этом комплексе находится мечеть Аль-Акса, и он часто является центром беспорядков.

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Представитель ХАМАСА Хазем Кассем сообщил, что протесты отражают разочарование палестинской молодежи в связи с предполагаемыми попытками разжечь религиозный конфликт в Иерусалиме.