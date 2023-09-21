Один из самых верных союзников Украины, Польша, объявила, что больше не будет поставлять оружие в страну из-за обострения дипломатического спора из-за зерна.

Премьер-министр страны заявил, что она переключит свое внимание на оснащение себя более современным вооружением. Это решение было принято в связи с продолжающейся эскалацией напряженности между двумя странами.

Во вторник Польша вызвала посла Украины в ответ на комментарии, сделанные президентом Владимиром Зеленским в ООН. Зеленский предположил, что некоторые страны сделали вид, что демонстрируют поддержку Украине, заявление, которое Варшава раскритиковала как необоснованное, особенно учитывая давнюю поддержку Польшей Украины с начала конфликта.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий публично объявил о решении прекратить поставки оружия Украине во время телеобращения в среду. Это решение последовало за днем стремительной эскалации напряженности в отношениях между двумя странами, вызванной главным образом спорами по поводу импорта зерна.

Моравецкий объяснил: "Мы прекращаем передачу оружия Украине, потому что сейчас мы уделяем приоритетное внимание модернизации собственного военного арсенала Польши".

Зерновой спор возник после того, как Россия начала СВО на Украине и нарушило основные черноморские судоходные маршруты, вынудив Украину искать альтернативные сухопутные перевозки своего зерна. Следовательно, значительное количество зерна оказалось в Центральной Европе.

В ответ Европейский союз временно ввел запрет на импорт зерна в пять стран, включая Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Эта мера была направлена на защиту местных фермеров, которые были обеспокоены тем, что украинское зерно снижает местные цены.

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Срок действия запрета истек 15 сентября, и ЕС решил не продлевать его. Однако Венгрия, Словакия и Польша предпочли продолжить введение запрета. Европейская комиссия неоднократно подчеркивала, что торговая политика блока не является прерогативой отдельных государств-членов ЕС.