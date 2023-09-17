Ким также проинспектировал военный корабль Тихоокеанского флота России во Владивостоке, где он должен был посмотреть демонстрацию российского военно-морского флота

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 16 сентября осмотрел российские стратегические бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты и военные корабли, способные нести ядерное оружие, в сопровождении министра обороны президента Владимира Путина.

Ким прибыл на российский аэродром Кневичи, расположенный примерно в 50 км (30 милях) от тихоокеанского города Владивосток, где его встретил министр обороны Сергей Шойгу. Затем северокорейский лидер прошел у строя почетного караула.

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Соединенные Штаты и Южная Корея выражают обеспокоенность по поводу возобновления близких дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном, опасаясь, что это потенциально может предоставить Киму доступ к продвинутым российским ракетным технологиям и еще больше вооружить Россию в СВО на Украине.

В ходе инспекции Шойгу представил российские стратегические бомбардировщики, а именно Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, которые способны нести ядерное оружие и составляют ключевой компонент российского потенциала нанесения ядерного воздушного удара, как заявило Министерство обороны России. Ким предположил, что один из этих самолетов мог бы вылететь из Москвы в Японию и вернуться обратно.

Ким поинтересовался размещением ракет на этих самолетах, время от времени кивая и улыбаясь во время демонстрации. Кроме того, Шойгу продемонстрировал сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ-31И, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". "Кинжал", представляет собой баллистическую ракету воздушного базирования, способную нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Сообщается, что он может похвастаться дальностью полета от 1500 до 2000 км (930-1240 миль), при этом несет нагрузку в 480 кг (1100 фунтов) и может развивать скорость, в 10 раз превышающую скорость звука (12 000 км/ч, 7 700 миль/ч).

После осмотра самолетов и ракет Ким приступил к осмотру военных кораблей Тихоокеанского флота России во Владивостоке, где он должен был наблюдать за демонстрацией российского военно-морского флота.

Южная Корея и Соединенные Штаты выступили в пятницу с заявлениями, в которых утверждается, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией нарушает санкции Организации Объединенных Наций против Пхеньяна. Они подчеркнули свою решимость обеспечить наличие последствий для таких действий.

Россия активно освещала визит Кима и намекала на потенциал военного сотрудничества с Северной Кореей, которое было начато в 1948 году при поддержке Советского Союза.