Тайвань подозревает, что Китай проводит учения с участием авианосца "Шаньдун", но подтверждения из Пекина не было.

Тайвань заявил, что Китай задействовал 68 военных самолетов и направил 10 военно-морских судов в районы вокруг самоуправляемого острова в ходе, по всей видимости, второго дня военных учений под руководством авианосца "Шаньдун".

Пекин, который рассматривает Тайвань как свою собственную территорию и не исключает применения силы для достижения своей цели, усилил военное и политическое давление на демократический остров в попытке подкрепить свои притязания на суверенитет.

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“Около 6 утра четверга были обнаружены 68 самолетов НОАК и 10 плавсредств PLAN вокруг Тайваня”, - говорится в заявлении Министерства обороны Тайваня со ссылкой на армию и флот Китая.

Это число резко возросло по сравнению с предыдущим днем, когда Тайбэй заявил, что обнаружил 35 военных самолетов.

Министерство обороны Тайваня заявило, что некоторые из этих самолетов и военных кораблей направлялись в неустановленный район западной части Тихого океана для “проведения совместных морских и воздушных учений с авианосцем ”Шаньдун".

В нем говорилось, что судно, один из двух действующих авианосцев китайского флота, находилось примерно в 60 морских милях (что эквивалентно примерно 111 км) к юго-востоку от самой южной точки острова и направлялось в западную часть Тихого океана.

Япония также отметила присутствие китайских судов, направляющихся в этот район через пролив Мияко.

Китай официально не комментировал какие-либо военные учения, проводимые в этом районе.

В последние месяцы США и их союзники расширили “свободу судоходства” как в Тайваньском проливе, так и в спорном Южно-Китайском море, чтобы подчеркнуть, что оба они являются международными водными путями.

Со своей стороны, Китай наращивает свои военные операции вокруг Тайваня, осуждая то, что он называет “сговором” между предполагаемыми силами за независимость Тайваня и США.