Директор ФБР предупреждает о высокой активности российских шпионов в США, несмотря на сокращение присутствия российских разведчиков в стране.

Директор ФБР Кристофер Рэй выступил в четверг с предупреждением, заявив, что, возможно, количество присутствующих российских шпионов, действующих на территории Соединенных Штатов, остается "неприемлемо большим", несмотря на продолжающиеся усилия по их выявлению.

Рэй сделал эти замечания во время публичного выступления в Музее шпионажа в Вашингтоне, подчеркнув, что обычная угроза, исходящая от российской контрразведки, остается значительной. Он отметил, что число сотрудников российской разведки в Соединенных Штатах по-прежнему является чрезмерным, и ФБР постоянно работает над тем, чтобы пресекать, предотвращать и срывать их деятельность.

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Беспокойство по поводу российских шпионов, действующих на территории Соединенных Штатов, не ново. Однако по мере того, как официальные лица США все чаще рассматривают Россию под руководством президента Владимира Путина как противника, традиционные проблемы контрразведки, такие как шпионы-люди, действующие на территории США, вновь стали актуальными наряду с угрозами кибершпионажа, исходящими из России.

© Photo: кадры из фильма Смертельная гонка

В 2018 году США приняли меры, выслав 60 российских дипломатов, идентифицированных как агенты разведки, и закрыв российское консульство в Сиэтле. Это было сделано в ответ на предполагаемое применение Россией нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего российского шпиона, проживающего в Соединенном Королевстве.

Рэй также подчеркнул, что в России работают не только "традиционные сотрудники разведки", но и отдельные лица, действующие в качестве посредников или подставных лиц. Он упомянул случай с гражданином Мексики, арестованным властями США в 2020 году по обвинению в содействии российской разведке.

Более того, в прошлом году голландское разведывательное агентство публично раскрыло личность офицера российской военной разведки, который учился в престижной Школе перспективных международных исследований имени Джона Хопкинса. Это учебное заведение является излюбленным местом для военнослужащих США, молодых дипломатов и потенциальных будущих шпионов.

Рэй признал, что за последние несколько лет США предприняли значительные усилия по сокращению присутствия российских разведчиков в стране, фактически выдворив их.