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Есть жертвы в результате наводнений в Греции, Турции и Болгарии
Проливные дожди вызвали беспрецедентные наводнения в юго-восточной Европе и широкомасштабные разрушения, что привело к эвакуации как жилых, так и туристических районов

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Проливные дожди привели к беспрецедентному наводнению в Юго-Восточной Европе, вызвавшему обширные разрушения и потребовавшему эвакуации как в жилых, так и в туристических районах.

Сильные ливни обрушились на соседние Грецию, Турцию и Болгарию во вторник, что привело к наводнениям, в результате которых есть жертвы, включая двух туристов, которых унесло мощным потоком в кемпинг на северо-западе Турции.

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Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что еще четыре человека в настоящее время числятся пропавшими без вести после внезапного наводнения в кемпинге в провинции Киркларели, недалеко от границы с Болгарией. Примерно 12 отдыхающих находились на месте во время наводнения. Поисковые группы обнаружили два тела, и усилия по поиску остальных четырех пропавших без вести лиц продолжаются.

На телевизионных кадрах было запечатлено, как спасатели эвакуируют молодую девушку и взрослого из воды, которая в некоторых районах доходила им до пояса. Проливные дожди также нанесли ущерб и привели к закрытию крупной дороги, о чем сообщают местные СМИ.

Согласно заявлению администрации губернатора, в Стамбуле, крупнейшем городе Турции, проливные дожди затопили улицы и жилые дома в двух районах, что привело по меньшей мере к двум смертельным случаям. Около дюжины человек были спасены после того, как оказались заблокированными внутри библиотеки, а несколько станций метро были временно закрыты. Губернатор Стамбула Давут Гюль посоветовал мотоциклистам оставаться дома.

В Греции власти запретили движение транспорта в центральном городе Волос, близлежащем горном регионе Пилион и на курортном острове Скиатос из-за рекордных осадков, которые привели к проливным дождям высотой по пояс на улицах и сметению транспортных средств.

Пожарная служба подтвердила один смертельный случай недалеко от Волоса, когда стена обрушилась на человека. Пять человек числятся пропавшими без вести, возможно, их унесло паводковыми водами.

Власти распространили предупреждения по мобильным телефонам в нескольких других регионах центральной Греции, на архипелаге Спорады и острове Эвия, посоветовав людям ограничить свои передвижения на свежем воздухе.

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