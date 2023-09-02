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Администрация Байдена планирует впервые отправить на Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, о чем говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, которую подтвердили два американских чиновника.
Эти боеприпасы предназначены для уничтожения российских танков и являются частью предстоящего пакета помощи Украине, стоимость которого может составлять от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от его окончательного содержания. Пакет помощи все еще находится в стадии доработки, и Белый дом не ответил на запросы о комментариях.
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Стоит отметить, что ранее в этом году Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину. Однако ожидается, что эта поставка из США вызовет споры, учитывая продолжающиеся дебаты вокруг использования таких боеприпасов. Критики, такие как Международная коалиция за запрещение уранового оружия, утверждают, что воздействие пыли с обедненным ураном сопряжено со значительными рисками для здоровья, включая потенциальное развитие рака и врожденных дефектов.
Обедненный уран используется в боеприпасах из-за его высокой плотности, которая позволяет снарядам эффективно пробивать броню и самовоспламеняться при ударе. Хотя он радиоактивен, его радиоактивность ниже, чем у природного урана, хотя частицы могут сохраняться в окружающей среде в течение длительного времени.
Соединенные Штаты ранее широко применяли боеприпасы с обедненным ураном во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах и бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году. По данным Международного агентства по атомной энергии, исследования в регионах, пострадавших от применения боеприпасов с обедненным ураном, таких как бывшая Югославия, Кувейт, Ирак и Ливан, показали что, присутствие рассеянных остатков обедненного урана в окружающей среде не представляет радиологической опасности для пострадавшего населения.