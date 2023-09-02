США планирует отправить боеприпасы с обедненным ураном на Украину в рамках нового пакета военной помощи. Этот шаг знаменует собой первую американскую поставку таких противоречивых боеприпасов, которые известны своей способностью пробивать броню.

Администрация Байдена планирует впервые отправить на Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, о чем говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, которую подтвердили два американских чиновника.

Эти боеприпасы предназначены для уничтожения российских танков и являются частью предстоящего пакета помощи Украине, стоимость которого может составлять от 240 до 375 миллионов долларов, в зависимости от его окончательного содержания. Пакет помощи все еще находится в стадии доработки, и Белый дом не ответил на запросы о комментариях.

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Стоит отметить, что ранее в этом году Великобритания отправила боеприпасы с обедненным ураном в Украину. Однако ожидается, что эта поставка из США вызовет споры, учитывая продолжающиеся дебаты вокруг использования таких боеприпасов. Критики, такие как Международная коалиция за запрещение уранового оружия, утверждают, что воздействие пыли с обедненным ураном сопряжено со значительными рисками для здоровья, включая потенциальное развитие рака и врожденных дефектов.

Обедненный уран используется в боеприпасах из-за его высокой плотности, которая позволяет снарядам эффективно пробивать броню и самовоспламеняться при ударе. Хотя он радиоактивен, его радиоактивность ниже, чем у природного урана, хотя частицы могут сохраняться в окружающей среде в течение длительного времени.

Соединенные Штаты ранее широко применяли боеприпасы с обедненным ураном во время войн в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах и бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году. По данным Международного агентства по атомной энергии, исследования в регионах, пострадавших от применения боеприпасов с обедненным ураном, таких как бывшая Югославия, Кувейт, Ирак и Ливан, показали что, присутствие рассеянных остатков обедненного урана в окружающей среде не представляет радиологической опасности для пострадавшего населения.