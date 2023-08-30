Первая зарубежная поездка после выдачи ордера МУС

Согласно информации из отчета Bloomberg, Президент России Владимир Путин планирует осуществить свой первый зарубежный визит после объявления Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест по обвинению в военных преступлениях, связанных с Украиной. Визит в Китай планируется на октябрь.

Путин решил не принимать участие в саммите G20 в Нью-Дели в следующем месяце. Он предоставил данную информацию премьер-министру Нарендре Моди, сказав, что его на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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По данным источников Bloomberg, Кремль готовился к визиту Путина в Китай на форум "Пояс и путь" после приглашения председателя КНР Си Цзиньпина. Это стало возможным после приема приглашения и означает первый выезд Путина за границу с того момента, как МУС выдал ордер на его арест.

Важно отметить, что с февраля 2022 года Путин посещал только соседние страны бывшего Советского Союза и Иран. Он избегал поездок в страны, где его безопасность не была бы гарантирована. Си Цзиньпин, напротив, посетил Москву в марте этого года, совершив свою первую зарубежную поездку после вступления на третий срок в качестве президента Китая.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что график визитов и контактов между Россией и Китаем согласовывается на различных уровнях. Он отметил, что информация о конкретных событиях и сроках будет предоставлена своевременно.