Согласно приказам нигерской хунты, любые партнеры, которые продолжают помогать французам в процессе поставок товаров и услуг, будут считаться "врагами суверенного народа”.

Сообщается, что нигерская хунта отключила подачу воды и электричества во французское посольство в столице - в городе Ниамей. Согласно местным сообщениям, военная хунта даже не разрешила доставку продуктов питания во французское посольство. Отмечается, аналогичные действия были предприняты против французского консульства в Зиндере.

© Photo: Военная хунта Нигера прекращает поставки всего необходимого во французское посольство через два дня после выдачи приказа о выезде (источник изображения - турецкие СМИ Turkiye)

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По всей видимости, Эль-Исса Хассуми Бурейма является президентом Национального комитета поддержки Национального совета по защите страны (CNSP). В местных сообщениях добавлено, что Бурейма попросил всех партнеров французских баз в Нигере приостановить все поставки воды и электричества, а также продуктов питания. Согласно приказу, любые партнеры, которые продолжают помогать французам в процессе поставок товаров и услуг, будут считаться “врагами суверенного народа”.



Соответствующий приказ был передан Nigelec, Обществу по распределению электроэнергии и воды по эксплуатации воды в Нигере (СМ.). Это произошло через несколько дней после того, как военная хунта в Нигере издала приказ о выезде французского посла.



Очевидно, власти Нигера дали 48 часов послу Франции Сильвену Итте “покинуть территорию Нигерии”, которые истекли в воскресенье (27 августа). Хотя Франция подтвердила, что получила такой приказ о выезде, французское правительство заявило, что не будет подчиняться приказу хунты, и попросило своего посла остаться в Ниамее. Он утверждал, что нигерская хунта “не имела полномочий” просить своего посла покинуть страну.