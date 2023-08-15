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Советский многоцелевой истребитель МиГ-23 рухнул на парковку у жилых домов в США
Пилоты сумели катапультироваться

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В воскресенье на международном авиашоу в аэропорту Детройта (штат Мичиган) произошло падение советского многоцелевого истребителя МиГ-23. Сообщается, что инцидент произошел после 16:00 местного времени (23:00 мск). Пилот и второй член экипажа сумели успешно катапультироваться. Самолет упал на парковку жилого комплекса в Бельвилле неподалеку от Детройта. Авиашоу было досрочно завершено.

© Photo: Миг-23 перед взлетомПредполагается, что возникшие неполадки могли быть связаны с отказом двигателя или столкновением с птицами. Подробности инцидента ожидаются от самого пилота, который вместе со вторым членом экипажа был эвакуирован посредством катапультации. Оба находятся на медицинском обследовании, однако их состояние не вызывает опасений, так как парашютные системы истребителя сработали безупречно.

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© Video: крушение МиГ-23 (Канал Youtube «ЛенТВ24»)

Свидетели в момент крушения видели вспышку на фоне летящего истребителя, а затем отделение частей из кабины, что свидетельствовало о срабатывании катапультных устройств для экипажа. Через короткое время была зафиксирована вторая вспышка, указывающая на падение самолета.

Истребитель рухнул на автомобили, припаркованными возле жилого комплекса, однако ни в жилой зоне, ни на авиашоу никто не пострадал. Федеральное авиационное управление США (FAA) ведет расследование произошедшего инцидента.

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#сша #крушение #миг-23 #авиашоу
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