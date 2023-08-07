В 2:20 утра Израиль начали обстрел вблизи столицы Сирии Дамаска. По сегодняшним данным погибло 4 солдат

Согласно официальному информационному агентству SANA, в результате израильского ракетного обстрела вблизи столицы Сирии Дамаска погибли по меньшей мере четверо сирийских солдат и еще четверо получили ранения.

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© Photo: Кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО

Со ссылкой на военный источник агентство SANA сообщило, что нападение произошло рано утром в понедельник. “В 2:20 утра [23:20 по Гринвичу воскресенья] Израиль осуществил воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на районы в окрестностях Дамаска”, - говорится в сообщении.

Агентство также сообщило о “некотором материальном ущербе” и заявило, что сирийские средства ПВО перехватили несколько израильских ракет. Немедленных комментариев от Израиля не поступало.

Израиль в течение продолжительного времени обстреливает объекты, в которых подозревает размещение иранских специалистов или техники.

Влияние Ирана в Сирии возросло с тех пор, как он начал поддерживать президента Башара Асада в гражданской войне, начавшейся в 2011 году.