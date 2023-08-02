Администрация Джо Байдена запросят финансирование для Тайваня через бюджет на поддержку Украины.

Администрация президента США Джо Байдена планирует обратиться к Конгрессу с просьбой о выделении финансирования для вооружения Тайваня с дополнительного бюджета, предназначенного для поддержки Украины. Источники, ссылающиеся на сообщение Financial Times, утверждают, что данная инициатива нацелена на обеспечение Тайваня оружием перед растущей угрозой со стороны Китая.

Белый дом надеется, что предоставление финансирования Тайваню через механизм иностранного военного финансирования позволит ускорить поставки необходимого вооружения в страну. Это также придаст больше веса поддержке Тайваня со стороны республиканцев, которые высказывают сдержанную поддержку Украины, но относятся более благосклонно к Тайваню.

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© Photo: Gary Hershorn/Getty Images

Несмотря на интерес и позицию Белого дома, представители администрации отказались разглашать конкретные детали запроса, включая сумму запрошенного финансирования.

Если запрос будет одобрен Конгрессом, это станет первым случаем предоставления оружия Тайваню через систему иностранного военного финансирования. Предложение также будет включено в бюджетный пакет, нацеленный в основном на оказание военной помощи Украине. Такое голосование станет первой проверкой позиции Конгресса по поддержке Украины в текущем политическом контексте.

В прошлом месяце администрация президента уже приняла решение выделить Тайваню средства на сумму 345 миллионов долларов для нужд в оборонной сфере, обучении и подготовке военных кадров. Эти шаги вызвали недовольство Пекина, который призывает США придерживаться принципа "одного Китая" и предостерегает от поставок оружия на Тайвань, считая их потенциальной угрозой.