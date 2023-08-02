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Сильнейшее наводнение в Китае за полвека вызвано супертайфуном Доксури
Тайфун пришел в Китай с Филиппин

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Китай накрыт тайфуном «Доксури».

Китай столкнулся с катастрофическим наводнением, вызванным супертайфуном "Доксури", ставшим самым сильным за последние 50 лет. Разрушительный шторм привел к бесконечным ливням, которые превратили китайскую столицу в зону бедствия. Мощные потоки воды нанесли непоправимый ущерб городам, в том числе разрушив бетонные мосты, включая один из них, соединяющий трассу Пекин – Гонконг – Макао.

Это самое серьезное наводнение в стране с начала 60-х годов, вынудившее более 30 тысяч жителей столицы покинуть свои дома. Местные власти объявили красный уровень опасности, что свидетельствует о крайней степени опасности, и уже начали проводить масштабные эвакуации населения. Скорость потоков и высота воды представляют непосильную угрозу для автомобилей, остановок и инфраструктуры городов, что требует немедленных мер для защиты и эвакуации граждан.

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Video: Супертайфун принес в Китай мощнейшее за полвека наводнение (Канал Youtube: Новости 24)

Соседние префектуры также подверглись наводнениям, вызванным разрушительным штормом, за которым последовал ливень. Шквалистый ветер срывал крыши с домов, оставляя многих без крова.

Электричество до сих пор отключено у сотен тысяч людей, а важные инфраструктурные объекты повреждены. Сельскохозяйственные регионы тоже пострадали, фермеры подсчитывают убытки.

"Все утонуло, все пропало! Свиньи, овцы - все погибло!", - восклицает один из мужчин.

"Наш дом был здесь", - жалуется один из пострадавших.

© Photo: Мощнейшие за полвека наводнения накрыла Китая

Предыстория тайфуна «Доксури», что происходило на Юго-восточной Азии ?

Супертайфун «Доксури» сначала обрушился на Филиппины, став причиной трагической гибели нескольких десятков человек. В северной части островного государства произошли сильнейшие наводнения, в результате которых погибло 36 местных жителей. Кроме того, еще 26 человек утонуло неподалеку от Манилы, когда пассажиры парома, озабоченные ураганным ветром, скопились у одного из бортов судна, в результате чего оно перевернулось и затонуло.© Video: Последствия тайфуна «Доксури» (Кадры из канала Youtube: «The Straits TimesThe Straits Times»)

На южном побережье Тайваня мощный ураган повалил сотни деревьев, и 278 тысяч домов остались без электричества. Осадки, превышающие 1 метр, обрушились на некоторые районы острова. В результате, более 200 внутренних и международных рейсов были задержаны или отменены в пятницу, а железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем было полностью прекращено.


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