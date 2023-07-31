Саудовская Аравия примет международный саммит по окончанию конфликта в Украине. Основная цель - найти мирные пути решения. Россия не приглашена. Встреча запланирована на август.

Саудовская Аравия планирует принять международный саммит, организованный Украиной, для обсуждения окончания СВО (Спец. военная операция) в Украине. Мероприятие запланировано на начало августа в городе Джидда на берегу Красного моря. Основная цель саммита — найти пути для прекращения конфликта через мирные переговоры. Саудовская Аравия и различные развивающиеся страны, такие как Бразилия, Индия и ЮАР, ожидаются на встрече, а также представитель США из администрации Джо Байдена.

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Важно отметить, что на мероприятие не пригласили Россию, и источники подтвердили, что Киев контролирует подготовку саммита и решил не включать Москву в список участников.

Подробности о дате переговоров и участниках не были предоставлены, однако Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что встреча запланирована на 5-6 августа. Более 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию, были приглашены принять участие, а также подтвердили свое участие Великобритания, Южная Африка, Польша и Европейский союз. США также может представлять советник президента по национальной безопасности, Джейк Салливан.

Саммит предоставит возможность различным странам выразить свою позицию и обсудить возможные пути для достижения мира в Украине. Это важное событие, и его результаты могут повлиять на развитие ситуации в регионе и на мировую политику в целом.