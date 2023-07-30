ЕС прекращает финансовую помощь Нигеру после военного переворота, новым лидером – генерал Чиани. Франция и США также снижают поддержку. Беспокойство в мировом сообществе.

ЕС приостанавливает финансовую помощь Нигеру после военного переворота



Из Европейского Союза поступило важное заявление о приостановке финансовой поддержки Нигера после военного переворота, в результате которого новым лидером страны стал командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани. Это заявление было сделано верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Жозефом Борелем, в субботу, 29 июля.

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Жозеф Борель подчеркнул, что помимо прекращения бюджетной поддержки, все мероприятия по сотрудничеству в области безопасности также будут отложены sine die (без определенного срока).

Европейский Союз не признает и не будет признавать приход к власти в результате военного переворота в Нигере. Он подчеркнул, что Мохамед Базум был избран демократическим путем и остается единственным легитимным президентом страны. В ответ на события в Нигере, Франция также прекратит выделение средств на проекты развития, а США угрожают прекращением экономической поддержки. Все это вызывает серьезное беспокойство в мировом сообществе.

Военный переворот в Нигере был объявлен генералом Абдурахманом Чиани 28 июля, который обосновал свои действия ухудшением обстановки в области безопасности в стране. Генерал Чиани уже ранее возглавлял президентскую гвардию Нигера, а его арестовали вооруженные силы Нигера 26 июля, при этом были также задержаны президент Мохамед Базум и члены его семьи.