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Криптомонета GALA coin изрядно удивила пользователей биржи Binance, с первых часов листинга начав серьёзный рост и в разы увеличив объемы торгов.

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Монета GALA была создана и предназначена для обеспечения экосистемы Gala Games поддержкой игр, переосмысленных в интересах как создателей, так и игроков. Однако, она интересна прежде всего криптотрейдерам на бирже Binance, поскольку показывает уверенный рост и очень умеренные коррекции.

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Всего за шесть дней листинга на криптобирже Бинанс токен GALA с отметки 0.02$ вырос до значений 0.11$ и продолжает расти. В определенный момент был пик цены 0,14$, после чего мы наблюдаем небольшую коррекцию. Сейчас уровень уже почти восстановился и держатели монеты ожидают очередной зеленый шип, который может пробить уровень 0,15$. Это, в свою очередь, позволит монете активно расти и далее.

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Сейчас токен GALA входит в раздел HOT биржи Binance, что дополнительно привлекает криптоинвесторов и увеличивает объемы торгов данной монеты. Сегодня можно сказать что коррекция монеты практически завершилась и она тестирует уровень двухдневной давности, обещая дальнейшее увеличение стоимости. Торги заметно активизировались и количество ордеров на покупку/продажу постоянно растёт. Продолжаем следить за курсом многообещающего токена GALA.