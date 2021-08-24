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Многие пользователи площадки investing.com , торгующие криптовалютой, 21 августа 2021, пережили немало неприятных мгновений взглянув на график курса ETH/USD - Эфириум/Доллар США, судя по графику эфир упал на самое дно, опустившись с 3288 долларов за одну единицу ETH, до 400 долларов и ниже.

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но, как оказалось это всего лишь сбой системы именно этого сайта, с курсом Ethereum все в порядке, чувствует он себя бодро и хорошо.

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тем не менее данный сбой системы на несколько мгновений заставил чувствовать себя крайне неприятно многих инвесторов Ethereum. Сам сбой графика длился не более пары часов.