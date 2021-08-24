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В результате сбоя на investing.com 21 августа курс эфира оказался на отметке 400 долларов

на торговой площадке investing.com, курс эфира рухнул с 3280 долларов до 400 долларов, но не спешите радоваться. это всего лишь сбой
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 Многие пользователи  площадки   investing.com , торгующие криптовалютой, 21 августа 2021, пережили немало неприятных мгновений взглянув на  график курса ETH/USD - Эфириум/Доллар США, судя по графику эфир упал на самое дно, опустившись с 3288 долларов за одну единицу  ETH, до 400 долларов и ниже. 

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но, как оказалось это всего лишь сбой системы именно этого сайта, с курсом Ethereum все в порядке, чувствует он себя бодро и хорошо.

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тем не менее данный сбой системы на несколько мгновений заставил чувствовать себя крайне неприятно многих инвесторов Ethereum. Сам сбой графика длился не более пары часов. 

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Теги

криптовалюты эфириум крипто биржа курс эфира обрушение курса
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x.7
08:29
Неплохо было бы, чтобы он оказался на такой отметке, чтобы закупиться. Но таких подарков, к сожалению, больше никогда не будет
В результате сбоя на investing.com 21 августа курс эфира оказался на отметке 400 долларов
Christina Chadzynski
08:28
О, русский форум.
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Evgeniy Som
08:28
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