Новый носитель может отправиться в полет уже 8 января

Названа очередная дата возможного старта новой ракеты-носителя New Glenn, разработанной компанией Blue Origin, принадлежащей одному из богатейших людей планеты, основателю Amazon Джеффу Безосу.

Согласно информации Федерального управления гражданской авиации США, ракета может отправиться в космос уже в среду 8 января в 1:00 утра (09:00 по московскому времени). Резервной датой старта является пятница 10 января.

Старт ракеты-носителя New Glenn в представлении художника. New Glenn / ©Blue Origin / Автор: Ptolemocratia Acerronius

При этом сама компания Blue Origin пока официально не подтвердила озвученную дату запуска.

Эта ракета должна вывести компанию на рынок орбитальных запусков. Поразительно, но Blue Origin, основанная на 2 года раньше, чем SpaceX, до сих пор отсутствует в данном сегменте. У компании есть собственная действующая ракета New Shepard, но она способна лишь на суборбитальные полеты, доставляя на короткое время пассажиров и полезные грузы к границе космоса.

Запуск новой ракеты-носителя может стать поворотным моментом в битве за рынок коммерческих запусков, на котором в данный момент безоговорочно доминирует компания SpaceX Илона Маска. New Glenn, так же как и Falcon 9 располагающий многоразовой первой ступенью, по своим заявленным возможностям значительно превосходит последнюю по массе выводимой на орбиту полезной нагрузки: 45 тонн против 22 у Falcon 9. Скорее всего, по этому показателю он сможет конкурировать даже с РН Falcon Heavy, для которой заявлены почти 64 тонны на низкую околоземную орбиту, но реальная цифра, по всей видимости, не превышает 45-50 тонн. При этом New Glenn имеет неоспоримое преимущество в виде огромного обтекателя полезной нагрузки диаметром 7 метров, тогда как у всех остальных носителей этот размер не превышает 5 метров. Это позволит потенциальным клиентам получить новые возможности при выборе компоновки своих аппаратов, снизить их массу и стоимость и повысить надежность.

Стоит отметить, что запуск новой ракеты уже многократно переносился. Изначально он был запланирован на 2020-й год. Однако теперь, похоже, действительно всё готово для того, чтобы попытаться отправиться на орбиту.

«Следующая остановка — запуск»,

— пошутил Безос в эфире телеканала X, после проведения огневых испытаний 27 декабря 2024 года.