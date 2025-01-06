Названа очередная дата возможного старта новой ракеты-носителя New Glenn, разработанной компанией Blue Origin, принадлежащей одному из богатейших людей планеты, основателю Amazon Джеффу Безосу.
Согласно информации Федерального управления гражданской авиации США, ракета может отправиться в космос уже в среду 8 января в 1:00 утра (09:00 по московскому времени). Резервной датой старта является пятница 10 января.
При этом сама компания Blue Origin пока официально не подтвердила озвученную дату запуска.
Эта ракета должна вывести компанию на рынок орбитальных запусков. Поразительно, но Blue Origin, основанная на 2 года раньше, чем SpaceX, до сих пор отсутствует в данном сегменте. У компании есть собственная действующая ракета New Shepard, но она способна лишь на суборбитальные полеты, доставляя на короткое время пассажиров и полезные грузы к границе космоса.
Запуск новой ракеты-носителя может стать поворотным моментом в битве за рынок коммерческих запусков, на котором в данный момент безоговорочно доминирует компания SpaceX Илона Маска. New Glenn, так же как и Falcon 9 располагающий многоразовой первой ступенью, по своим заявленным возможностям значительно превосходит последнюю по массе выводимой на орбиту полезной нагрузки: 45 тонн против 22 у Falcon 9. Скорее всего, по этому показателю он сможет конкурировать даже с РН Falcon Heavy, для которой заявлены почти 64 тонны на низкую околоземную орбиту, но реальная цифра, по всей видимости, не превышает 45-50 тонн. При этом New Glenn имеет неоспоримое преимущество в виде огромного обтекателя полезной нагрузки диаметром 7 метров, тогда как у всех остальных носителей этот размер не превышает 5 метров. Это позволит потенциальным клиентам получить новые возможности при выборе компоновки своих аппаратов, снизить их массу и стоимость и повысить надежность.
Стоит отметить, что запуск новой ракеты уже многократно переносился. Изначально он был запланирован на 2020-й год. Однако теперь, похоже, действительно всё готово для того, чтобы попытаться отправиться на орбиту.
«Следующая остановка — запуск»,
— пошутил Безос в эфире телеканала X, после проведения огневых испытаний 27 декабря 2024 года.